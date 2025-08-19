El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, La Rinconada se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando los 27 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura seguirá bajando, pero se mantendrá en un rango agradable, alcanzando los 26 grados a las 03:00 y 24 grados a las 04:00.

Durante la jornada, se espera que las temperaturas continúen su descenso, llegando a los 23 grados a las 05:00 y 22 grados a las 06:00. A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a estabilizarse, alcanzando los 21 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. A medida que el día avanza, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un pico de 38 grados a las 18:00, lo que sugiere que será un día caluroso en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 21% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 55% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, llegando a un 19% a las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 3 y 32 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 51 km/h a las 17:00, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A medida que el día avance hacia la noche, el viento disminuirá, y se espera que a las 23:00 la velocidad sea de 15 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de La Rinconada podrán disfrutar de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una reunión familiar o simplemente disfrutar del buen tiempo. Con un ocaso programado para las 21:11, los habitantes podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día caluroso y despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.