El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Puente Genil se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 32 grados a la 01:00 y alcanzando los 30 grados a las 02:00. Este calor se mantendrá durante la mañana, con temperaturas que rondarán los 29 grados a las 03:00 y 28 grados a las 04:00.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 26 grados a las 05:00 y 25 grados a las 06:00. La temperatura mínima se registrará a las 07:00 con 24 grados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 23 grados y subiendo hasta los 35 grados en las horas más cálidas de la tarde, entre las 16:00 y las 17:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 19% a las 00:00 y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 36% hacia las 23:00. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el ambiente se sienta cálido y seco, lo que es característico de esta época del año en la región.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h a las 20:00, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se esperan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes de Puente Genil podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. La puesta de sol se producirá a las 21:06, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de verano perfecto.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se presenta ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.