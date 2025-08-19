El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 28 grados a la 1 de la tarde.

La ausencia de precipitaciones es un aspecto destacado de la predicción meteorológica. Durante todo el día, no se anticipa lluvia, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que deseen disfrutar de la belleza natural de la región. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En cuanto a la temperatura, se prevé un ligero descenso a medida que se acerque la tarde, alcanzando un máximo de 32 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más alta debido a la baja humedad relativa, que se mantendrá en torno al 15-20% durante la mayor parte del día. Esto significa que, aunque las temperaturas no sean excesivamente altas, la falta de humedad puede hacer que se sienta más calor del que realmente hay.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:03. La noche será fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que hará que sea agradable para salir y disfrutar de la vida nocturna de Priego.

En resumen, el día de hoy en Priego de Córdoba se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido, seco y soleado, acompañado de un viento moderado que ayudará a mitigar el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.