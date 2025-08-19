El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 25 grados a la 01:00 y los 23 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 22 grados a las 03:00 y los 21 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a estabilizarse, con un ligero descenso hasta los 20 grados a las 05:00 y 19 grados a las 06:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el horizonte, las temperaturas comenzarán a repuntar, alcanzando los 18 grados a las 07:00 y subiendo rápidamente hasta los 32 grados a las 15:00. La máxima del día se espera que sea de 33 grados a las 17:00, lo que sugiere un ambiente cálido y soleado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 22% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 68% a las 08:00. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 19% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará a dirección oeste, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día perfecto para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, hoy es un día ideal para aprovechar al máximo el verano en Pozoblanco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.