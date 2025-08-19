El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando los 27 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 26 grados a las 03:00 y 24 grados a las 04:00.

Durante la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con fuerza. Las temperaturas alcanzarán su punto más bajo alrededor de las 07:00, con 22 grados, antes de comenzar a subir nuevamente. A medida que el día avanza, se anticipa un aumento en la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 16:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 21% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 59% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el día se calienta, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 16% hacia las horas de la tarde. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 50 km/h a las 19:00. Esto podría generar un alivio temporal del calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Con el ocaso programado para las 21:08, los habitantes de Palma del Río podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día caluroso y despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.