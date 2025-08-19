El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

Hoy, 19 de agosto de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a elevarse rápidamente. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 31 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo de 22 grados a las 07:00, antes de comenzar un ascenso notable.

Durante el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 34 grados a las 15:00 y un máximo de 35 grados a las 16:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 21% y el 62%, lo que podría generar una sensación térmica más intensa. La combinación de altas temperaturas y baja humedad sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento será ligero, alcanzando velocidades de entre 5 y 9 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se intensificará, con ráfagas que podrían llegar hasta los 45 km/h a las 17:00. Este aumento en la velocidad del viento podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también es recomendable estar atentos a posibles ráfagas fuertes.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el transcurso del día. Esto es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre. La ausencia de lluvias, combinada con el cielo despejado, permitirá disfrutar de un día soleado y cálido.

En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentarán un día de calor intenso, con cielos despejados y un viento que irá aumentando a lo largo de la jornada. Se recomienda a los habitantes mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

