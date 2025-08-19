El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Osuna según los datos de la AEMET
El día de hoy, 19 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a elevarse rápidamente. A las 00:00 horas, la temperatura alcanzará los 34 grados , descendiendo ligeramente a 32 grados a la 01:00 y 31 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se prevé que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 30 grados a las 03:00 y 28 grados a las 04:00.
Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. A partir de las 06:00, la temperatura se estabilizará en torno a los 26 grados, y se espera que el tiempo siga siendo agradable hasta el mediodía, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 34 grados a las 17:00. La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 32% a las 21:00, lo que contribuirá a una sensación de calor moderado.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 21 km/h durante la mañana y la tarde. A las 10:00, se prevé que la velocidad del viento alcance los 14 km/h, aumentando a 17 km/h a las 12:00. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Osuna podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.
A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar más nubes, pero se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 33 grados a las 16:00 y bajando a 31 grados a las 21:00. La puesta de sol se producirá a las 21:07, marcando el final de un día caluroso y soleado en Osuna.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.
