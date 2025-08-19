El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a elevarse rápidamente. A las 00:00 horas, la temperatura alcanzará los 34 grados , descendiendo ligeramente a 32 grados a la 01:00 y 31 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se prevé que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 30 grados a las 03:00 y 28 grados a las 04:00.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. A partir de las 06:00, la temperatura se estabilizará en torno a los 26 grados, y se espera que el tiempo siga siendo agradable hasta el mediodía, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 34 grados a las 17:00. La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 32% a las 21:00, lo que contribuirá a una sensación de calor moderado.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 21 km/h durante la mañana y la tarde. A las 10:00, se prevé que la velocidad del viento alcance los 14 km/h, aumentando a 17 km/h a las 12:00. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Osuna podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar más nubes, pero se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 33 grados a las 16:00 y bajando a 31 grados a las 21:00. La puesta de sol se producirá a las 21:07, marcando el final de un día caluroso y soleado en Osuna.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.