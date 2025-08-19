El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 29 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 54% hacia el final de la jornada. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día, especialmente entre las 2 y las 4 de la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 34 grados .

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán por la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se anticipan precipitaciones en la región, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de radiación solar.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, y para las 8 de la noche se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 22 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:08.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, aprovechando el buen tiempo que caracteriza a esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.