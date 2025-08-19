El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Montilla se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada debido a la radiación solar.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 19% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles que puedan resultar incómodos. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, practicar deportes o disfrutar de un picnic en los parques locales.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se anticipa que el viento alcance ráfagas de hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 34 grados a las 17:00 horas, y posteriormente bajando a 32 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 27 grados a las 21:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que ofrecerá un respiro del calor. No se esperan lluvias, lo que hace de este un día perfecto para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.