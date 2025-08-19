El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En la mañana, la humedad se situará en un 34%, aumentando gradualmente hasta un 22% en la tarde. Esto podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, garantiza que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará del noroeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 21 y 36 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, lo que podría ser un factor refrescante para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:14. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que proporcionará un alivio del calor. Sin duda, es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias ni condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.