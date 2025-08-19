El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 33 grados, proporcionando un calor notable, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 22% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 32% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean más agradables.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más expuestas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas repentinas.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del sol. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el horizonte, permitiendo que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos.

La mañana comenzará con un cielo despejado, ideal para actividades matutinas, y se mantendrá así hasta la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo. A medida que se acerque la noche, el ambiente se enfriará gradualmente, con temperaturas que rondarán los 27 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:03, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y sol.

En resumen, Martos disfrutará de un día cálido y soleado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.