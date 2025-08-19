El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 30 grados a la 01:00 y 29 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 27 grados a las 03:00 y 26 grados a las 04:00.

Durante el transcurso del día, el cielo permanecerá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque 35 grados . A lo largo de la tarde, la temperatura se mantendrá cálida, con 36 grados a las 17:00 y descendiendo a 35 grados a las 18:00. Hacia la noche, las temperaturas comenzarán a bajar, alcanzando los 33 grados a las 19:00 y 32 grados a las 20:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% a las 00:00 horas y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 41% hacia las 21:00 horas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, Marchena disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 32 y 36 grados , y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día perfecto para salir y disfrutar de las actividades al aire libre, ya sea en familia o con amigos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.