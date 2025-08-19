El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 35 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 22% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 31% hacia la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes de Mairena del Aljarafe que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad que oscilará entre los 29 y 34 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 53 km/h en las horas más intensas de la tarde. Este viento, aunque fresco, puede resultar incómodo en combinación con las altas temperaturas, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que favorece la realización de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares en jardines. Sin embargo, es importante estar atentos a la intensidad del sol, ya que la radiación UV puede ser alta, y se recomienda el uso de protector solar.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más agradables alrededor de los 22 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:11 horas. En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor y el sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.