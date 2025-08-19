El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 27 grados a las 03:00 y 25 grados a las 04:00.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando un máximo de 35 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 19% en las primeras horas y un 27% en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada. A lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que permitirá que el calor sea más llevadero.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 49 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Este viento, aunque fuerte, ayudará a mitigar un poco la sensación de calor, especialmente en las horas centrales del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 14 km/h en la mañana y 30 km/h en la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco en momentos puntuales.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Mairena del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y soleado.

El orto se producirá a las 07:42 y el ocaso a las 21:09, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, acompañado de un viento moderado que aportará algo de frescura en las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.