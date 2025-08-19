El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La temperatura comenzará en torno a los 21 grados a las 8 de la mañana, subiendo gradualmente hasta llegar a los 32 grados a las 3 de la tarde. Este incremento en el calor puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los lucentinos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% por la mañana y descendiendo a un 16% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso, por lo que es aconsejable buscar sombra y evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de entre 5 y 17 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:05, marcando el final de un día cálido y soleado en Lucena. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.