El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 29 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 26 grados a las 03:00 y 24 grados a las 04:00.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 19% y el 59% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación térmica más intensa, especialmente en las horas centrales. La humedad será más alta en la mañana y comenzará a disminuir a medida que el sol se eleve en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h a las 18:00 horas. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también podría generar un ambiente algo polvoriento en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Lora del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y soleado.

El orto se producirá a las 07:40, mientras que el ocaso está previsto para las 21:09, brindando un largo periodo de luz solar que permitirá aprovechar al máximo el día. En resumen, se anticipa un día caluroso y soleado en Lora del Río, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.