El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas alcancen niveles bastante cálidos. Desde la madrugada hasta la tarde, las temperaturas oscilarán entre los 27 y 35 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 35 grados.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 20% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles que puedan generar incomodidad. En las primeras horas, la humedad se mantendrá en torno al 20-25%, aumentando a un 34% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección predominantemente oeste, con velocidades que variarán entre 8 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Linares tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas intensas, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día. Con un viento moderado y sin riesgo de lluvias, este día de agosto promete ser agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

