El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Lepe se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% y aumentando gradualmente hasta un 84% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable durante el día. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad controlada permitirá que los leperos disfruten de un día cómodo y soleado.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 20 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 43 km/h. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, proporcionando un ambiente más agradable para quienes se encuentren en la playa o realizando actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima es perfecto para disfrutar de las playas de Lepe, donde los visitantes podrán relajarse bajo el sol sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se espera para las 21:15. La combinación de un cielo claro y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades nocturnas en la localidad.

En resumen, el tiempo de hoy en Lepe se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas, viento fresco y sin posibilidad de lluvia. Los leperos y visitantes podrán aprovechar al máximo este espléndido día de verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.