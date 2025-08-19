El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 06:00.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 32 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere un día caluroso. La máxima se registrará en torno a las 16:00 horas, donde se prevé que la temperatura toque los 32 grados nuevamente. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 31 grados a las 18:00 y 30 grados a las 19:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 48% a la medianoche y disminuyendo hasta un 34% a la 01:00. Sin embargo, se espera que la humedad aumente gradualmente, alcanzando un 63% a las 09:00 y un 69% a las 08:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h durante la mañana. A medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h por la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura en las horas más calurosas. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, pero se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas de mayor radiación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.