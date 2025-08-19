El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 31 grados a media tarde.

La humedad relativa será baja, rondando entre el 19% y el 21%, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad podría aumentar ligeramente, especialmente en las horas de la tarde, aunque seguirá siendo un día seco, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. En la tarde, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con las altas temperaturas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan gradualmente. Se anticipa que la temperatura mínima de la noche ronde los 29 grados , lo que indica que la noche será cálida. La visibilidad será óptima durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un tiempo cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y que se mantengan hidratados. La ausencia de lluvias y la presencia de un cielo despejado hacen de este un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus paisajes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.