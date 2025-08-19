El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Isla Cristina según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Isla Cristina se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. La temperatura comenzará en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 07:00.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente, alcanzando los 34 grados en las horas pico de la tarde, entre las 19:00 y las 20:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 53% y el 84% durante el día, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada, especialmente en las horas más calurosas.
El viento soplará del noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 28 km/h, aumentando a 38 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas costeras, donde los visitantes y residentes podrán disfrutar de un día al aire libre.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya sea en la playa, paseos por el campo o eventos al aire libre. La ausencia de precipitaciones y el cielo despejado también brindarán una excelente oportunidad para observar el atardecer, que se producirá a las 21:16, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.
La combinación de temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados sugiere un día perfecto para disfrutar de las actividades veraniegas. Los habitantes de Isla Cristina y los turistas podrán aprovechar al máximo este clima favorable, ya sea en la playa, realizando deportes acuáticos o simplemente disfrutando de un paseo por el paseo marítimo. Con la llegada de la noche, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, permitiendo que la velada continúe con comodidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.
- El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
- Córdoba, en aviso rojo por calor tras alcanzar Montoro el récord nacional: esta fue la máxima
- La huella urbana de Rafael De La-Hoz en Córdoba, a pie de calle
- Tres investigados en Priego por estafar 11.000 euros de una tarjeta bancaria a un anciano con discapacidad
- Un incendio en Villanueva del Rey pone en alerta al Infoca: cortada la N-432 ante un fuego que avanza 'rápido
- El Infoca da por controlado el incendio forestal de Villanueva del Rey tras más de 24 horas
- Laura Luque, gerente de Sercolu: «Tenía todas las papeletas para que no me fuera bien, pero fui ganando la confianza del equipo»
- Córdoba sufrirá temperaturas tórridas un día más, pero ¿será el último?: llega el fin de la ola de calor