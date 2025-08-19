El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 30 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 27 grados a las 03:00 y 25 grados a las 04:00.

Durante la mañana, el cielo seguirá con poca nubosidad, lo que permitirá que el sol brille intensamente. Las temperaturas alcanzarán su punto más bajo en la mañana, con 24 grados a las 05:00 y 23 grados a las 06:00. A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 22 grados a las 07:00 y subiendo hasta los 21 grados a las 08:00. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 20% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 58% a las 08:00.

A medida que el día avanza, se espera un aumento en las temperaturas, alcanzando los 34 grados a las 16:00. La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 32 y 35 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más elevada. La humedad relativa también se mantendrá en niveles cómodos, rondando entre el 24% y el 37% durante las horas más cálidas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 49 km/h a las 17:00, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, ya sea en familia o con amigos. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, Dos Hermanas se prepara para un día de verano perfecto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.