El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Écija se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 31 grados a la 01:00 y alcanzando los 29 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen bajando, pero se mantendrán en un rango cálido, con máximas que alcanzarán los 36 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 19% a medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 30% hacia la tarde. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h a las 20:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también podría generar condiciones de sequedad en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá actividades como paseos y eventos al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:07 horas. La noche se presentará tranquila y cálida, ideal para disfrutar de actividades nocturnas en la ciudad.

En resumen, Écija disfrutará de un día soleado y caluroso, con condiciones ideales para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.