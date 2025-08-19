El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

Hoy, 19 de agosto de 2025, Coria del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte durante las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta alcanzar los 27 grados a las 02:00.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé un calor intenso de hasta 36 grados. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 21% en la madrugada y aumentando gradualmente hasta un 39% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más calurosa, especialmente durante las horas pico del día.

El viento soplará de manera constante desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Se anticipa que las rachas de viento alcancen hasta 56 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas ráfagas fuertes en áreas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un día soleado sin interrupciones. Las condiciones climáticas son perfectas para paseos por el río o actividades en parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:11. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 28 grados hacia las 23:00 horas, lo que hará que sea un momento agradable para salir y disfrutar del aire libre.

En resumen, el día de hoy en Coria del Río se caracteriza por un tiempo cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará algo de frescura en las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.