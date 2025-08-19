El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 37 grados en horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 21% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 45% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad ayudará a que el tiempo se sienta más seco y soportable durante el día. Sin embargo, es recomendable que los cordobeses se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 22 km/h. Durante la tarde, se anticipan ráfagas más fuertes, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. Este viento también podría generar un ambiente más fresco en las horas de la tarde, aunque no será suficiente para mitigar completamente las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a la protección solar, dado que la radiación UV puede ser alta en un día despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 28 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:07. En resumen, Córdoba vivirá un día caluroso y soleado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.