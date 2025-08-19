El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un máximo de 36 grados hacia las 18:00 horas.

La humedad relativa será baja durante la mayor parte del día, comenzando en un 22% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 56% en la tarde. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 23 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el este y sureste, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas más cálidas. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esta estabilidad climática es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.

El orto se producirá a las 07:43 y el ocaso a las 21:11, lo que brindará a los habitantes de Castilleja de la Cuesta una larga jornada de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un respiro del calor diurno, con mínimas que rondarán los 22 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo de hoy en Castilleja de la Cuesta será cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.