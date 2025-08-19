El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% y aumentando gradualmente hasta un 84% en las horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable durante el día. A pesar de la alta temperatura, la combinación de un cielo despejado y una brisa suave ayudará a mitigar el calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 20 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio adicional del calor. Este viento también podría generar un ambiente propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en la playa o en el campo. Las condiciones son perfectas para disfrutar de un día de sol, así que no olvide aplicar protector solar y mantenerse hidratado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 27 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:15, ideal para una velada al aire libre. En resumen, el tiempo en Cartaya hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y una brisa refrescante que hará que el calor sea más llevadero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.