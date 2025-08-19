El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando los 27 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, la temperatura seguirá bajando, pero se mantendrá en un rango cálido, alcanzando los 26 grados a las 03:00 y 25 grados a las 04:00.

La humedad relativa será baja durante la mayor parte del día, comenzando en un 19% a la medianoche y aumentando ligeramente a un 23% a la 01:00, pero sin llegar a niveles que puedan causar incomodidad. A medida que el día avanza, la humedad se mantendrá en torno al 30-38%, lo que permitirá que el calor sea más llevadero.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 16 km/h durante las primeras horas del día. A medida que se acerque la tarde, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 29 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio del calor intenso. Las ráfagas de viento serán más notables entre las 18:00 y las 19:00, cuando se prevé que la velocidad del viento alcance su máximo, con ráfagas de hasta 49 km/h.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin probabilidad de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de tormentas o chubascos. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con un máximo de 35 grados a las 18:00, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche. A medida que el sol se ponga a las 21:09, se espera que la temperatura baje a 33 grados a las 19:00 y continúe descendiendo hasta los 27 grados a las 23:00.

En resumen, Carmona disfrutará de un día cálido y soleado, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre y actividades en familia. La combinación de temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento moderado hará que el día sea perfecto para disfrutar de la belleza del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.