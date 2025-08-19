El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, se presenta con condiciones meteorológicas favorables en Camas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y cálido. Las temperaturas comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados entre las 06:00 y las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo a las 17:00 horas, con un notable 37 grados .

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 22% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 59% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 19% durante las horas más cálidas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el día sea más llevadero para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y los 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 51 km/h a las 17:00. Esto podría generar una sensación de frescura en medio del calor, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en lugares donde el viento pueda afectar estructuras ligeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 21:11, ofreciendo un espectáculo visual digno de contemplar.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy será mayormente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que proporcionará algo de alivio. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre recordando mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.