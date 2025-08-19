El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Cabra, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 34 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura será de 31 grados, descendiendo gradualmente a 24 grados a las 07:00, y alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00, cuando se prevé que el termómetro marque 34 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 22% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 40% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas cálidas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Cabra que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h. Durante las horas más cálidas del día, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, en general, las condiciones serán tranquilas y estables, sin rachas fuertes que puedan causar inconvenientes.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que los habitantes de Cabra podrán disfrutar de un día soleado sin la preocupación de lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:04. La visibilidad será excelente, lo que hará que la observación de las estrellas sea una actividad placentera al caer la noche.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.