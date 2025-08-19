El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Las Cabezas de San Juan se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente a lo largo del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más alto alrededor de las 16:00 horas, donde se prevé que llegue a los 33 grados . La sensación térmica será cálida, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de la localidad que tomen precauciones adecuadas, como el uso de protector solar y mantenerse hidratados.

La humedad relativa en la atmósfera variará a lo largo del día, comenzando en un 48% a las 00:00 horas y disminuyendo hasta un 31% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 39% hacia las 20:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría generar algunas rachas más intensas en áreas abiertas, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que las condiciones serán ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las actividades veraniegas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.