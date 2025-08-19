El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Bormujos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 22% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 26% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día, garantiza que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el noroeste en las primeras horas, con velocidades que alcanzarán los 13 km/h, aumentando a medida que avanza el día. Para la tarde, se prevé que el viento cambie a dirección sur, con ráfagas que podrían llegar hasta los 45 km/h, lo que podría proporcionar un alivio del calor intenso. Esta brisa será especialmente notable en las áreas abiertas y puede ser un factor refrescante para quienes se encuentren al aire libre.

A lo largo del día, las temperaturas irán variando, comenzando en 30 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo a las 18:00 horas con 36 grados. Posteriormente, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 30 grados hacia la noche. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:11 horas.

Los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre encontrarán en este día una oportunidad perfecta para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, es un momento ideal para salir y aprovechar el buen tiempo. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.