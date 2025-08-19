El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Bailén se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que darán paso a un cielo despejado a medida que avance el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 32 grados a la medianoche, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 29 grados a las 3 de la mañana y manteniéndose en torno a los 28 grados hasta las 4 de la mañana.

A partir de las 5 de la mañana, la temperatura comenzará a descender más notablemente, alcanzando los 25 grados a las 6 de la mañana y continuando su descenso hasta los 24 grados a las 8 de la mañana. Durante la mañana, se espera un cielo despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a aumentar nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 9 de la mañana y los 25 grados a las 11 de la mañana.

La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 32 y 36 grados . A las 2 de la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 36 grados. La humedad relativa se mantendrá baja, comenzando en un 23% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles que puedan causar incomodidad significativa.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h a las 1 de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura en medio del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones en Bailén durante el día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0% a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

A medida que el día avanza hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 10 de la noche y 29 grados a las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, ofreciendo una agradable velada para disfrutar del aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:03, marcando el final de un día cálido y soleado en Bailén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.