El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Baeza se verá envuelta en un ambiente mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un tiempo cálido y agradable para los habitantes y visitantes de la ciudad.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 33 grados durante la tarde, comenzando en torno a los 32 grados en las primeras horas y descendiendo gradualmente hacia la noche. Este calor será acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 13% y el 36%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se mantengan hidratados y busquen sombra en los momentos de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que variarán entre 15 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes podrían alcanzar hasta 44 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un alivio para quienes se encuentren en espacios abiertos, pero también es importante tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin temor a cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto a los turistas que deseen explorar la rica historia y arquitectura de Baeza como a los residentes que disfruten de un paseo por sus calles.

El amanecer se producirá a las 07:32 y el ocaso será a las 21:02, brindando largas horas de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Baeza se presenta hoy como un destino ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, ideal para explorar su patrimonio cultural y natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.