El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Baena se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente soleado y agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 32 grados , descendiendo gradualmente a medida que avanza el día. A las 01:00, se espera que la temperatura se sitúe en 31 grados, y a las 02:00, en 30 grados. Este descenso continuará hasta alcanzar los 29 grados a las 03:00 y 28 grados a las 04:00, manteniendo un tiempo cálido pero soportable.

A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando los 35 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 39% a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que variarán entre 5 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 10:00, la velocidad del viento alcanzará los 11 km/h, y a las 15:00, se espera que sople a 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se anticipan precipitaciones en Baena durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

El ocaso se producirá a las 21:04, marcando el final de un día que, aunque caluroso, se presentará ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre. Los habitantes de Baena pueden aprovechar este clima favorable para realizar actividades recreativas, paseos o simplemente relajarse en sus patios y jardines. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del verano en Baena, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará más llevadero el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.