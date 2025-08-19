El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 37 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 49% en la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Es recomendable que los habitantes de Andújar tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 36 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que en algunas áreas podría ser más intenso, especialmente en zonas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que se realice en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 28 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:04. La noche se presentará tranquila, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, Andújar disfrutará de un día caluroso y soleado, con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y seguros durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.