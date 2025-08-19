El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 24 grados a las 03:00 y 23 grados a las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a estabilizarse, manteniéndose en torno a los 22 grados hasta las 07:00. Durante las horas de la mañana, el cielo seguirá despejado, lo que favorecerá la acumulación de calor, alcanzando los 36 grados a las 16:00. La tarde se presentará calurosa, con temperaturas que oscilarán entre los 34 y 36 grados, siendo el momento más cálido del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 70% a las 08:00. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 19% hacia las 16:00. Esto podría generar una sensación térmica más intensa durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 33 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h entre las 18:00 y 19:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda precaución ante posibles ráfagas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, aunque se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En resumen, Almonte disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.