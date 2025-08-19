El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Aljaraque según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Aljaraque se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente cálido y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 27°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 34°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa comenzará en un 45% al amanecer, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 83% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 21% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Es recomendable que los residentes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.
En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre 15 y 20 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h por la tarde. Esto podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del tiempo, ya que el cielo podría cambiar ligeramente hacia la noche, aunque se espera que permanezca mayormente despejado.
La salida del sol se producirá a las 07:47, y el ocaso está programado para las 21:14, lo que proporciona una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.
En resumen, Aljaraque disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para aprovechar al máximo el verano. Con temperaturas elevadas y un cielo despejado, es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.
- El pueblo de Córdoba que llegó a ser capital de provincia y desafió al Califato
- Córdoba, en aviso rojo por calor tras alcanzar Montoro el récord nacional: esta fue la máxima
- La huella urbana de Rafael De La-Hoz en Córdoba, a pie de calle
- Tres investigados en Priego por estafar 11.000 euros de una tarjeta bancaria a un anciano con discapacidad
- Un incendio en Villanueva del Rey pone en alerta al Infoca: cortada la N-432 ante un fuego que avanza 'rápido
- El Infoca da por controlado el incendio forestal de Villanueva del Rey tras más de 24 horas
- Laura Luque, gerente de Sercolu: «Tenía todas las papeletas para que no me fuera bien, pero fui ganando la confianza del equipo»
- Córdoba sufrirá temperaturas tórridas un día más, pero ¿será el último?: llega el fin de la ola de calor