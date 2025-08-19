El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con una temperatura que comenzará en 31 grados a las 00:00 horas y descenderá gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 18:00 horas, con un registro de hasta 38 grados, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 23% por la mañana y alcanzando un 16% hacia el final del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más soportable, a pesar del calor intenso que se prevé. La combinación de temperaturas elevadas y baja humedad puede hacer que el día se sienta más cálido, por lo que se recomienda a los habitantes de La Algaba que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 27 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que el viento puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas zonas.

No se prevén precipitaciones en el transcurso del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 31 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de una hermosa vista estrellada. La puesta de sol se producirá a las 21:11 horas, marcando el final de un día caluroso y soleado en La Algaba. En resumen, se espera un día ideal para disfrutar del verano, con condiciones climáticas que favorecen la actividad al aire libre y la convivencia social.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.