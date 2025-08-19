El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando temperaturas agradables que oscilarán entre los 20 y 31 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta llegar a 22 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 30 grados a las 14:00 y 15:00, y un máximo de 31 grados a las 16:00. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 30 grados a las 18:00 y 29 grados a las 20:00, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 46% a las 08:00. A lo largo del día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 30% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén entre las 14:00 y las 16:00, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se presenta como una jornada soleada y cálida, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.