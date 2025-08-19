El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 19 de agosto

El día de hoy, 19 de agosto de 2025, Alcalá de Guadaíra se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 19% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 39% hacia la noche. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación térmica algo más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 52 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución ante posibles rachas fuertes.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, eventos y reuniones familiares. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 28 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:10. La noche se presentará tranquila y cálida, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será predominantemente soleado y cálido, con vientos moderados y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-18T20:57:13.