El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 18 de agosto de 2025, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 40 grados durante las horas más cálidas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo al aumento de la temperatura. A medida que avance el día, se espera que el calor se sienta con mayor intensidad, especialmente entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 19% a primera hora y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles que puedan provocar incomodidad significativa. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la sensación térmica podría ser un poco más llevadera gracias a la baja humedad.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 5 y 37 km/h, predominando de dirección suroeste. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que el viento puede aumentar la sensación de calor en combinación con las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin interrupciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o en la piscina.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un mínimo de 17 grados hacia la madrugada del día siguiente. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del cielo estrellado.

En resumen, el 18 de agosto en El Viso del Alcor se presenta como un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor intenso. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.