El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 26 grados a media mañana.

A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del sol. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que se registren hasta 41 grados , lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Utrera tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, utilizando protector solar y manteniéndose hidratados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 46% en la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más intensa, por lo que se aconseja evitar la exposición prolongada al sol.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la alta temperatura.

No se prevén precipitaciones en Utrera durante el día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo, aunque se recomienda estar atentos a las condiciones del tiempo, especialmente en la tarde cuando las temperaturas sean más elevadas.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy será cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor intenso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.