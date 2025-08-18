El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y cálido a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 32 grados , descendiendo gradualmente a medida que avanza el día. A mediodía, se espera que el termómetro alcance su punto máximo, llegando a los 40 grados, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a bajar, situándose en torno a los 38 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 19% por la mañana y descendiendo hasta un 12% en las horas más cálidas. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de tormentas o chubascos. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Úbeda o visitas a sus emblemáticos monumentos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 32 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas. En resumen, hoy será un día caluroso y soleado en Úbeda, ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.