El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 31 grados a la 01:00 y alcanzando los 30 grados a las 02:00. Este calor se mantendrá durante la mañana, con temperaturas que rondarán los 28 grados entre las 04:00 y las 06:00.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 40 grados entre las 14:00 y las 16:00. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 14% y el 35%, lo que podría generar una sensación térmica más elevada. Es recomendable que los habitantes de Tomares tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople principalmente del oeste y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta los 37 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes que podrían presentarse en momentos puntuales.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier periodo del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 36 grados a las 20:00 horas y bajando a 33 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:12, ideal para paseos nocturnos o reuniones al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas elevadas y un viento que podría ofrecer algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.