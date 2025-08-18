El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 31 grados a la 01:00 y 30 grados a las 02:00. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas continúen bajando, alcanzando un máximo de 41 grados a las 18:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 20% a la medianoche y descendiendo hasta un 12% hacia la tarde. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían ser más intensas en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la realización de actividades al aire libre y eventos programados en la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 33 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:12 horas.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con vientos moderados y sin posibilidad de lluvia. Se aconseja a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.