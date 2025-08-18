El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
La jornada del 18 de agosto de 2025 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 33 grados a las 00:00 horas y que irán descendiendo gradualmente a medida que avance el día. A las 01:00, la temperatura será de 31 grados, y a las 02:00, de 30 grados, manteniendo un ambiente cálido y agradable.
A medida que el día progresa, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 29 grados a las 03:00 y 28 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un pico de 41 grados entre las 15:00 y las 17:00. Este calor intenso puede resultar incómodo, por lo que se recomienda a los habitantes de La Rinconada tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 20% a las 00:00 y descendiendo hasta un 12% hacia el final de la tarde. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas del día.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 23 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.
No se esperan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. El sol saldrá a las 07:42 y se pondrá a las 21:12, brindando una larga jornada de luz natural para disfrutar de actividades al exterior.
En resumen, el 18 de agosto de 2025 será un día soleado y caluroso en La Rinconada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la baja humedad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.
