El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Puente Genil se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 35 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 33 grados a la 01:00 y alcanzando los 31 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, estabilizándose en torno a los 30 grados a las 04:00 y 29 grados a las 05:00.

Durante la mañana, el termómetro marcará temperaturas agradables, con un máximo de 44 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso. La sensación térmica podría ser aún más intensa debido a la baja humedad relativa, que oscilará entre el 20% y el 30% a lo largo del día. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación de calor sea notablemente más fuerte, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h entre las 16:00 y las 17:00. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante el calor extremo, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Puente Genil podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se aconseja mantenerse hidratados y protegerse del sol.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 36 grados a las 22:00 y cerrando el día con una temperatura de 34 grados a las 23:00. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:07. En resumen, un día caluroso y soleado espera a Puente Genil, ideal para disfrutar del verano, pero con la precaución necesaria ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.