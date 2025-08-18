El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las condiciones meteorológicas se caracterizan por un cielo completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 32 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 30 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 21% y aumentando gradualmente hasta un 30% en las horas más cálidas del día. Esto, junto con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que el sol dominará el cielo durante todo el día.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. En su punto máximo, se espera que el viento alcance rachas de hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio en las horas más calurosas, especialmente cuando la temperatura alcance su pico de 39 grados alrededor de las 3 de la tarde.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 35 grados hacia las 9 de la noche. La humedad también comenzará a aumentar, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida al caer la noche. Sin embargo, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:05, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se presenta como un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá un respiro ante el calor. Sin duda, es una jornada perfecta para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, sin preocuparse por la lluvia o el mal tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.