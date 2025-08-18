El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 18 de agosto

El día de hoy, 18 de agosto de 2025, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 31 grados , descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y 28 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 39 grados a las 16:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa será baja durante todo el día, comenzando en un 19% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 29% en las horas más cálidas. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Pozoblanco que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas de la tarde. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes en momentos puntuales.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 28 grados a las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:09, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día caluroso y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-17T20:56:08.